Start für Wiener Frauenwoche mit 200 Gratis-Events

Die Stadt Wien lädt ab Montag zur wienweiten Schwerpunktwoche von 3. bis 8. März.

Am Montag startet die Wiener Frauenwoche, in der von 3. bis 8. März gut 200 Events kostenlos für Frauen und Mädchen angeboten werden. Rund um den internationalen Frauentag am 8. März zeigt die Initiative das Engagement der Stadt Wien zur Förderung der Gleichstellung und zur Unterstützung von Frauen und Mädchen in Wien.

"Diese Woche ist das Ergebnis einer konsequenten jahrelangen aktiven Wiener Frauenpolitik, die sich nicht damit zufriedengibt, veraltete Rollenbilder zu akzeptieren und Ungerechtigkeiten hinzunehmen. Die Wiener Frauenwoche ist ein starkes Signal, dass die Anliegen der Mädchen und Frauen in unserer Stadt auch in bewegten politischen Zeiten nicht ins Hintertreffen geraten dürfen. Das Programm der Frauenwoche konnte dieses Mal auf rund 200 Angebote ausgeweitet werden, die kostenlos für Frauen und Mädchen in dieser Woche angeboten werden", erklärt Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

Vielfältiges Programm

Zu den Veranstaltungen während der Wiener Frauenwoche zählen unterschiedlichste Formate aus verschiedenen Bereichen - von Workshops über Stadtspaziergänge bis hin zu Tanzkursen, Filmvorführungen, Diskussionen und Vorträgen.

Zahlreiche Stadtspaziergänge bieten für Frauen und Mädchen die Möglichkeit, Wien auf eine neue Art und Weise zu entdecken. Das Frauenservice Wien lädt am 4.3. (16:00 Uhr) und am 6.3. (15:00 Uhr) zu den Führungen "Wege der Frauen durchs Rathaus“, ins Rathaus ein. Zwei weitere Spaziergänge führen durch das Heimhof Frauenwohnheim im 19. Bezirk (5.3. 16:00-18:00) und rund um das Familien-Einküchenhaus im 15. Bezirk (7.3. 16:00-18:00).

Am 8. März endet die Aktionswoche dann mit dem "Offenen Rathaus". Das vielfältige Programm von 15:00 bis 19:30 Uhr bietet bei freiem Eintritt ein breites Informations- und Unterhaltungsangebot. Höhepunkt ist ein Clubbing für Frauen von Frauen hosted by Early EVE am 8.3 um 19.30 Uhr in der Volkshalle im Rathaus.

14 Frauen, 14 Orte

Mit "14 Frauen, 14 Orte" präsentiert der WienTourismus seinen bisher weiblichsten City Guide in der Destinations-App "ivie". Anlässlich des internationalen Frauentags und der Wiener Frauenwoche können Nutzerinnen besondere Wiener Orte und Institutionen, die mit den Pionierinnen der Stadt verknüpft sind, besuchen und dabei mehr über ihre bemerkenswerten Geschichten erfahren. Von der Entdeckerin der Kernspaltung bis hin zur Friedensnobelpreisträgerin und Komponistin sind auch heuer wieder wichtige Aushängeschilder Wiens vertreten.