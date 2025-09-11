Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Justizanstalt Josefstadt in Wien
© APA/GEORG HOCHMUTH

Wassereinbruch

Stromausfälle in Wiener Gefängnis

11.09.25, 17:01
Teilen

Nach starken Regenfällen drang Wasser im Bereich von Sanierungsarbeiten ins Gebäude ein.

 

Wien. In der Wiener Justizanstalt Josefstadt ist es durch starke Regenfälle am Mittwoch zu einem teilweisen Wassereinbruch und zu Stromausfällen gekommen. Betroffene Abteilungen wurden geschlossen und deren inhaftierte Personen wurden, sofern räumlich notwendig, in andere Anstalten überstellt, informierte das Justizministerium am Donnerstagnachmittag. An der Behebung der Stromausfälle werde noch gearbeitet. Der Wassereintritt passierte im Bereich von Sanierungsarbeiten am Gebäude.

Die allgemeine Sicherheit sowie die Sicherheit der Inhaftierten und Beschäftigten in der Justizanstalt sei zu jedem Zeitpunkt gegeben gewesen. "Sämtliche diesbezüglich erprobten Abläufe wurden erfolgreich umgesetzt", wurde betont.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden