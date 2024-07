Etwa 600 Wiener Haushalte waren Freitagmittag von einem Stromausfall im Bezirk Landstraße betroffen.

Arbeiter waren an Ort und Stelle und begannen mit der Umleitung auf funktionierende Leitungen zur Wiederherstellung des Stromnetzes, wie die Wiener Netze informierten.

Die genaue Ursache für die Störung war zunächst nicht klar. Die Wiener Netze gaben an, dass Störungen in Wien im Schnitt in rund 90 Minuten wieder behoben sind.