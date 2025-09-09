Alles zu oe24VIP
Supermarkt-Kassierin wehrt Überfall ab

09.09.25, 12:26 | Aktualisiert: 09.09.25, 13:56
Eine mutige Kassierin konnte einen Raubüberfall vereiteln. Sie versuchte dem Räuber seine Tatwaffe - eine Schere - aus der Hand zu reißen. Der Täter flüchtete ohne Beute.

Wien. Der 22-jährige Serbe betrat am Montag gegen 7.45 Uhr einen Supermarkt in der Donaustadt. Er zog sich sein schwarzes T-Shirt über Mund und Nase, ging Richtung Kassabereich und bedrohte dort mit einer Schere in der Hand eine Mitarbeiterin (54).

Daraufhin forderte der Serbe die Kassierin auf das ganze Geld herauszugeben. Die 54-Jährige verweigerte dies jedoch und versuchte dem Räuber die Schere aus der Hand zu reißen. Sichtlich geschockt von dem Mut der 54-Jährigen verließ der 22-Jährige die Filiale und ergriff ohne Beute die Flucht. Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte den Verdächtigen binnen kurzer Zeit anhalten und festnehmen. Zudem konnte die Schere bei der anschließenden Personendurchsuchung sichergestellt werden. Der Serbe wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.

