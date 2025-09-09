Home-Invasion und Schießerei mit Polizei: Dritter Einbrecher gefasst

Während zwei der Eindringlinge nach einer Schießerei mit der Polizei gefasst werden konnten, konnte ihr Komplize (49) flüchten. Die Kripo konnte nun auch den 49-jährigen Kosovaren verhaften.

NÖ. Das Trio brach am vergangenen Freitag in Amstetten in das Einfamilienhaus eines pensionierten Ehepaares ein. Die Frau war zu dem Zeitpunkt alleine zu Hause. "Sie dürfte sowohl mit körperlicher Gewalt als auch unter Androhung einer mitgeführten Pistole sowie eines Hiebgegenstandes unter Kontrolle gebracht und zur Herausgabe von Bargeld genötigt worden sein", so die Polizei.

Als ein Zusteller gegen 7 Uhr beim Haus hielt, flüchteten die Einbrecher. Der Mitarbeiter einer Spediteurfirma alarmierte sofort die Polizei. Eine Großfahndung, an der auch Diensthunde und ein Hubschrauber beteiligt waren, war die Folge. Als die Uniformierten zwei der Verdächtigen aufhalten wollten, dürfte einer der beiden auf die Polizisten geschossen haben. Ein Beamter erwiderte das Feuer. Ein 58-jähriger Kosovare und ein 55-jähriger Albaner konnten schließlich festgenommen werden. Die Pistole wurde sichergestellt, verletzt wurde niemand. Während der Ältere geständig war, verweigerte der 55-Jährige die Aussage.

Die Kripo konnte nun auch den dritten Verdächtigen in Aschbach-Markt (Bezirk Amstetten) ausforschen und festnehmen. Der 49-jährige Kosovare verweigerte die Aussage. Er wurde - wie seine Komplizen - in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.