× Teenie-Drama nach Bike-Crash

Zwei Familien zittern um ihre Kinder, die mit dem Motorrad schwer verunglückt sind.

Wien. Zum Drama kam es in der Nacht zum Samstag um halb eins in Favoriten: Da drehte ein 17-Jähriger, der über keine gültige Lenkerberechtigung verfügt (sprich, der keinen Schein hat), mit einer 125er-KTM Duke eine nächtliche ­Runde durch den Bezirk. Wohl um der Beifahrerin am Sozius zu imponieren, gab der Teenie-Biker plötzlich Vollgas. Der Wheelie-Versuch auf der Laaer-Berg-Straße ­endete allerdings tragisch – mit einem Frontal-Crash gegen ein Halteverbots-Schild am Gehsteig vor einem baufälligen Haus.

Beide trugen Helm: Trotzdem Intensivstation

Die Unfallstelle in der Laaerberg-Straße in Favoriten.

Die Folgen der Karambolage ohne Unfallgegner waren verheerend: Sowohl der Funbike-Lenker wie auch die Mitfahrerin, die von der Maschine geschleudert wurden, erlitten lebensgefährliche Verletzungen am ganzen Körper und auch am Kopf, obwohl die beiden Motorradhelme trugen!

Die beiden Jugendlichen wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und mit kritischen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das Verkehrsunfallkommando hat die Untersuchung zu den genauen Unfallumständen übernommen.