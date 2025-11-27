Thomas Königstorfer neuer Aufsichtsratschef im Volkstheater

Das Wiener Volkstheater hat mit Thomas Königstorfer einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden: Der kaufmännische Direktor des Landestheaters Linz und des Bruckner Orchesters folgt auf Roland Geyer, der fünf Jahre lang diese Funktion innehatte.

Königstorfer ist seit 2020 Teil des Aufsichtsrats, in den nun zugleich Bettina Hering, Leiterin von "Literatur im Nebel" und frühere Schauspielchefin der Salzburger Festspiele, neu berufen wurde, wie am Donnerstag bekanntgegeben wurde.

"Ich darf die positive Entwicklung des Volkstheaters seit vielen Jahren begleiten. Die künstlerische und wirtschaftliche Entwicklung des Hauses ist beeindruckend. Die Zusammenarbeit innerhalb der Gremien, zwischen ihnen sowie mit den Fördergebern erlebe ich als besonders engagiert und konstruktiv", wurde Königstorfer in einer Aussendung des Theaters zitiert: "Nach Jahren im Aufsichtsrat freue ich mich sehr, in diesem Kreis nun den Vorsitz übernehmen zu dürfen."

Mit der Übernahme des Aufsichtsratsvorsitzes zieht Königstorfer, der zwischen 2013 und 2019 an der Seite von Direktorin Karin Bergmann die Geschäftsführung des Burgtheaters innehatte, gemäß Statut auch in den Stiftungsvorstand der Volkstheater-Privatstiftung ein, der Trägerin des Theaters. Diese wurde 1999 vom ÖGB und dem Restitutionsfonds der Freien Gewerkschaften eingerichtet, um das Volkstheater als unabhängige Institution zu stärken, wie es in der Aussendung heißt.