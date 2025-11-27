Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Thomas Königstorfer neuer Aufsichtsratschef im Volkstheater
© APA/TEAM FOTOKERSCHI.AT

Rochade

Thomas Königstorfer neuer Aufsichtsratschef im Volkstheater

27.11.25, 12:48
Teilen

Das Wiener Volkstheater hat mit Thomas Königstorfer einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden: Der kaufmännische Direktor des Landestheaters Linz und des Bruckner Orchesters folgt auf Roland Geyer, der fünf Jahre lang diese Funktion innehatte. 

Königstorfer ist seit 2020 Teil des Aufsichtsrats, in den nun zugleich Bettina Hering, Leiterin von "Literatur im Nebel" und frühere Schauspielchefin der Salzburger Festspiele, neu berufen wurde, wie am Donnerstag bekanntgegeben wurde.

"Ich darf die positive Entwicklung des Volkstheaters seit vielen Jahren begleiten. Die künstlerische und wirtschaftliche Entwicklung des Hauses ist beeindruckend. Die Zusammenarbeit innerhalb der Gremien, zwischen ihnen sowie mit den Fördergebern erlebe ich als besonders engagiert und konstruktiv", wurde Königstorfer in einer Aussendung des Theaters zitiert: "Nach Jahren im Aufsichtsrat freue ich mich sehr, in diesem Kreis nun den Vorsitz übernehmen zu dürfen."

Mit der Übernahme des Aufsichtsratsvorsitzes zieht Königstorfer, der zwischen 2013 und 2019 an der Seite von Direktorin Karin Bergmann die Geschäftsführung des Burgtheaters innehatte, gemäß Statut auch in den Stiftungsvorstand der Volkstheater-Privatstiftung ein, der Trägerin des Theaters. Diese wurde 1999 vom ÖGB und dem Restitutionsfonds der Freien Gewerkschaften eingerichtet, um das Volkstheater als unabhängige Institution zu stärken, wie es in der Aussendung heißt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden