Eine Wandmalerei am Karsplatz verwundert derzeit viele Wiener.

Über ein Graffiti am Karlsplatz an der Ecke zur Kärntner Straße rätselt derzeit ganz Wien. Niemand weiß, was es mit der Wandmalerei auf sich hat und wie es zu Stande kam.

In den sozialen Medien wurden jedenfalls bereits zahlreiche Fotos gepostet.