Und wieder eine illegale Schönheitsklinik geschlossen
© APA/GRUPPE SOFORTMASSNAHMEN

Landstraße

Und wieder eine illegale Schönheitsklinik geschlossen

24.11.25, 12:17
Another one bites the dust! Die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien hat am Wochenende eine "Aktion Scharf" in mehreren Bereichen durchgeführt und dabei am Freitag erneut eine illegale Schönheitsklinik dichtgemacht.

Diesmal wurden die Kontrollore in einer Wohnung im Bezirk Landstraße fündig. Dort trafen sie zwei Personen ohne ärztliche Bewilligung an, die gerade eine Lippenbehandlung durchführten. Es erfolgten Beschlagnahmungen und Anzeigen wegen Kurpfuscherei sowie der unbefugten Gewerbeausübung.

Am Samstag gab es drei weitere Schwerpunktaktionen auf anderen Gebieten. In Wien-Favoriten wurde ein Lokal wegen massiver Lärmbelästigungen und wiederholter Verstöße gegen die Sperrzeiten mit sofortiger Wirkung behördlich geschlossen.

Zahlreiche weitere Anzeigen

In der Inneren Stadt stießen die Einsatzkräfte auf eine manipulierte Musikanlage, die die vorgeschriebenen Höchstlautstärken deutlich überschritt. Die Anlage wurde ebenfalls unmittelbar behördlich stillgelegt. Auf den Wiener Weihnachtsmärkten setzte es bei gemeinsamen Kontrollen mit der Polizei mehrere Anzeigen wegen unbefugten Handels.Zusätzlich wurden Verkehrskontrollen in der sogenannten Roadrunner-Szene durchgeführt. Dabei gab es fünf Kennzeichenabnahmen wegen schwerwiegender Verstöße und Anzeigen. "Die Weihnachtszeit ist eine besondere Zeit. Wir möchten, dass die Wienerinnen und Wiener diese Wochen unbeschwert und sicher genießen können", erläuterte Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, in einer Aussendung am Montag. "Unsere Kontrollen sollen dazu beitragen, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten und allen eine störungsfreie Zeit zu ermöglichen."

