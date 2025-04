"Variety" zählt Filmcasino zu den coolsten Kinos der Welt

Wien spielt in einer Liga mit den Filmmetropolen Hollywood und London - zumindest, was die coolsten Lichtspielhäuser des Planeten betrifft.

Das Wiener Filmcasino, Tempel des cineastischen 50er-Jahre-Designs, ist vom US-Branchenblatt "Variety" unter die 21 coolsten Kinos der Welt gewählt worden. Damit steht der kleine Arthousemagnet in Wien-Margareten auf einer Stufe mit weltbekannten Ikonen wie dem Chinese Theatre am Hollywood Boulevard oder dem Electric Cinema in London.

"Wiens elegantes Filmcasino wurde 1911 eröffnet, aber was es unverwechselbar macht, ist seine sorgsam erhaltene Neonbeschilderung und seine Inneneinrichtung aus den 1950ern - inklusive einer Dschungel-Wand samt Holzintarsien", schreibt "Variety" in seiner Würdigung. Das Filmcasino bedankte sich in seiner Reaktion beim Publikum, sei 2024 doch das besucherstärkste der Geschichte des Hauses gewesen.

© Filmcasino ×

Neben dem Filmcasino findet sich noch ein zweiter Österreichbezug auf der Liste der coolsten Kinos. In den erlauchten Kreis ist auch das Busan Cinema Center in der südkoreanischen Küstenstadt aufgenommen worden - 2011 gestaltet vom Wiener Architekturbüro Coop Himmelb(l)au. "Die Grundlage des Konzepts für das Projekt war das Wechselspiel der Überlappung von offenen und geschlossenen Räumen sowie von öffentlichen und privaten Bereichen", erinnert sich Wolf D. Prix gegenüber "Variety".