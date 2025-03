VHS Wien: Vielfältige kreative Osterkurse

Basteln, kochen und Sprach-Kurzkurse: Rund um Ostern gibt es an der VHS-Wien viel zu entdecken!

Der Frühling steht vor der Tür und damit auch bald die Osterfeiertage. Diese nehmen sich viele zum Anlass, die Familie zu treffen, gemeinsam gut zu essen oder etwa mit Kindern spannende Bastelprojekte umzusetzen. Feine Menüs zaubern, mit den Kindern basteln oder Sprachkenntnisse erweitern - an den Wiener Volkshochschulen gibt es auch dieses Jahr wieder kulinarische und kreative Kurse, die Inspiration für die Feiertage und darüber hinaus liefern wie etwa der Kochkurs (26.3. 17 bis 21 Uhr, VHS Donaustadt) für ein dreigängiges Ostermenü mit Bärlauchsuppe, Kartoffel-Spargel-Gratin mit Mandelkruste und zum Dessert Zitronen-Mandel-Panna-Cotta mit Rhabarberkompott.

Basteln und Fotografieren

Beim Oster-Kreativworkshop für Kinder tauchen diese in die Welt der Kunst ein: Sie malen, zeichnen, drucken, reißen, kleben, experimentieren mit verschiedenen Materialien und probieren neue Techniken aus. Dabei steht nicht nur das eigene Kunstwerk im Mittelpunkt, sondern die Umsetzung von eigenen Ideen – und ganz viel Spaß! Am 5. April für Kinder von 4 bis 7 Jahre von 9 bis 12 Uhr und für Kinder von 7 bis 10 Jahre von 12 bis 15 Uhr in der VHS Wiener Urania. In der VHS Favoriten werden Sprach-Kurzkurse angeboten.

Oster-Fotoakademie für Kinder (8-14 Jahre) – taucht ein in die Welt der Fotografie. In diesem Kurs (14. -16. April von 9 bis 13 Uhr, VHS Polycollege Stöbergasse) begeben sich die jungen Teilnehmer auf eine Reise in die Welt und Geschichte der Fotografie. Die Kinder erfahren, wie eine Digitalkamera funktioniert und wie sie mit ganz einfachen Tricks geniale Fotos machen können. Gemeinsam lernen sie die Kamera und ihre Funktionen kennen, den Zusammenhang von Blende, Zeit und ISO und wie die Programme der Kamera funktionieren. Außerdem lernen sie Fotos zu gestalten, spannende Motive zu entdecken und wie sie Freund*innen und Familie am besten fotografieren. Bei einem Foto-Ausflug wird das Gelernte in die Praxis umgesetzt.

Sprachen zu Ostern Die VHS Favoriten bietet Kurzkurse in mehreren Sprachen an, bei denen man sich über die Ostertraditionen der jeweiligen Länder austauschen und dabei den Wortschatz erweitern kann. Geringe Vorkenntnisse sind erwünscht.• Ostern auf Tschechisch, 11.04.2025, 17:00-19:00 Uhr• Gebärden zu Ostern: 08.04.2025, 18:00-20:00 Uhr• Ostern auf Italienisch: 10.04.2025, 18:00-20:00 Uhr• Ostern – Påsk i Sverige: 10.04.2025, 17:00-18:30 Uhr• Ostern auf Englisch: 09.04.2025, 18:00-20:00 Uhr• Ostern auf Griechisch (online): 07.04.2025, 18:00-19:30 Uhr• Ostern auf Französisch: 11.04.2025, 15:00-17:00 Uhrwww.vhs.at/ostern