Video zeigt Massenschlägerei in Wien

Mehrere Personen gingen aufeinander los – sogar ein Fahrrad wurde geworfen.

Wien. Am Mittwoch kam es zu einer Massenschlägerei am Keplerplatz im 10. Bezirk. Wie ein Video zeigt, gingen mehrere Personen aufeinander los – sogar ein Fahrrad wurde geworfen. Schockierte Passanten, die sich in der Nähe der Schlägerei aufgehalten hatten, nahmen schockiert Abstand von der Szenerie.

Wie die Bilder zeigen, löste die Schlägerei einen Polizei-Einsatz aus. Polizisten hielten offenbar einen Mann an um ihn zu dem Vorfall zu befragen, wie der Clip zeigt.

Über die Zahl von Verletzten ist noch nichts bekannt.