Video zeigt, wie Vandalin Terror-Gedenkstätte verwüstet

Verwüstung am Gedenkort des Terroranschlags in der City: Eine Irre ging in der Seitenstettengasse um.

Wien. Die Polizei musste Sonntagvormittag zum Ort des Terroranschlags in der Seiten­stettengasse in der Wiener Innenstadt ausrücken. Anrufer hatten von einem unfassbaren Akt des Vandalismus berichtet, der den Gedenkort verwüstet haben soll. Auch der Vater von Neos-Chefin Meinl-Reisinger war Augenzeuge der Zerstörung. Dutzende von Kerzen waren umgeworfen worden.

Mein Vater war heute bei der Gedenkstätte in der Seitenstättengasse. Völlig verwüstet, Kerzen zertreten. Wer macht so was? Als Gesellschaft müssen wir zusammenstehen! pic.twitter.com/crE5ajLTDM — Beate Meinl-Reisinger (@BMeinl) December 6, 2020

Überwachungsvideos. Die Ermittler wollten zunächst keine Gerüchte nähren und sprachen sogar davon, dass es der Wind gewesen oder eine b’soffene Aktion gewesen sein könnte, sprich ein Sturz. Unter anderem wurde das Videomaterial von der jüdischen Synagoge angefordert.

1.000 Euro Belohnung. Am Abend tauchte dann das Video auf – das auch ÖSTERREICH zugespielt wurde –, auf dem ganz deutlich zu sehen ist, wie eine nächtliche Gestalt (vermutlich eine Frau) in dickem Mantel, mit blauer Wollhaube, Corona-Maske und umgehängter großer Einkaufstasche in der Seitenstettengasse zu dem dort aufgestellten Kerzenmeer schritt und die Kerzen mit gezielten Fußtritten umwarf und am Kopfsteinpflaster verstreute – und das mit voller Absicht. Die Polizei wird sie wohl mittlerweile suchen und zumindest wegen Sachbeschädigung Erhebungen durchführen. FP-Gastrosprecher Dietmar Schwingenschrot setzte 1.000 Belohnung für Hinweise, die zur Identität der Täterin führen, aus.

Update: Inzwischen haben fleißige Helfer die Gedenklichter schon wieder aufgestellt: