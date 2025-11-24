Alles zu oe24VIP
Vor Weihnachten: Post muss 3 Millionen Pakete ausliefern
© APA/HANS PUNZ

Noch mehr Personal

Vor Weihnachten: Post muss 3 Millionen Pakete ausliefern

24.11.25, 10:57
Die Post steht im Dezember wie jedes Jahr vor ihrer größten Herausforderung. Trotz Inflation wird kein Abbruch bei den Ausgaben für Geschenke erwartet, rund 160.000 pro Tag wird die Post allein in Wien täglich ausliefern müssen.

Zum Vergleich: An einem normalen Tag liefert die Post rund 122.000 Pakete pro Tag in Wien aus. Damit sind es rund ein Drittel mehr im Dezember.

Weihnachtszeit von November bis Jänner

Insgesamt ist in dem Monat also die Rede von drei Millionen Packerl! Um das zu stemmen, hat die Post bereits im Sommer begonnen nach Personal zu suchen. Vor allem temporäres Personal wurde dafür eingestellt.

Es sind rund 200 Personen mehr im Einsatz. Allerdings geht die Weihnachtszeit hier nicht nur den ganzen Dezember, sie beginnt bereits Mitte November und geht aufgrund von Retouren bis in den Jänner.

