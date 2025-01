× Vorhang auf für den 30. Wiener Eistraum

Heute ist es endlich so weit: Der 30.Wiener Eistraum hat um 10 Uhr seine Pforten für alle Schlittschuhläufer geöffnet.

Nach langem Warten öffnete der Wiener Eistraum heute seine Pforten. Beim Soft Opening am Vormittag flitzte bereits Stadtrat Peter Hanke gekonnt übers Eis. Wenig später standen dann auch die ersten Besuchergruppen ante portas. Heute Abend erfolgt dann die feierliche Eröffnung mit Bürgermeister Michael Ludwig.

© Tobias Holzer ×

Zauberhafte Eiskunst

Um 18:45 Uhr wird Eiskunstläuferin Jasmin Wallner das Eis mit einer spektakulären Show-Einlage zum Schmelzen bringen. Gemeinsam mit ihrem Team "Inspiration Ice Shows" wird sie bei einer beeindruckenden Lichtshow Jung und Alt verzaubern. Danach heißt es "Eis frei" und der 10.000 Quadratmeter Wiener Eistraum kann seine Gäste in voller Pracht begeistern. Bis 2. März können die Besucher die Kufen schwingen und zahlreiche Köstlichkeiten genießen.

© Samira Beer

© Samira Beer

30. Wiener Eistraum: so groß wie noch nie

Dieses Jahr ist der Wiener Eistraum so groß wie nie zuvor. Auf 10.000 Quadratmetern erwarten die Besucher nicht nur 6 miteinander verbundene Eislaufplätze, sondern auch ein brandneuer Gastro-Bereich. Dieser ist für alle barrierefrei erreichbar. Aufgepasst: Wer keine Lust auf Wiener Schmankerl hat, kann den kleinen Hunger auch an einem der Imbiss-Stände am Rathausplatz stillen.

© Samira Beer

Eindrücke für die Ewigkeit: Wer möchte, kann seine schönsten Eislauf-Momente auch an einem der zahlreichen Foto-Spots festhalten und mit nach Hause nehmen.