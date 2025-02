Wahlbündnis KPÖ/LINKS tritt in ganz Wien an

2850 notwendige Unterstützungserklärungen seit heute komplett.

Jetzt ist es offiziell: KPÖ und LINKS treten als Wahlbündnis bei den Wiener Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen am 27. April an. Bis Dienstag hatten sie die dafür notwendigen 2.850 Unterstützungserklärungen gesammelt - sowohl für alle 17 Wahlkreise für den Gemeinderat als auch für alle 23 Bezirksvertretungswahlen.

Glaubwürdige, soziale Opposition zur SPÖ

"Danke an alle Aktivist:innen, die mitten im Winter die fast 3.000 Unterstützungserklärungen gesammelt haben. Wir haben viel Zuspruch von den Menschen bekommen. Sie wünschen sich eine glaubwürdige, soziale Opposition zur SPÖ im Rathaus. Das Thema leistbares Wohnen wurde uns fast immer als das größte Problem genannt", erklärt Barbara Urbanic, Spitzenkandidatin (KPÖ).

Zu den Wahlzielen meint die Listenerste: "Die Umfragen zeigen, dass es nur ein kleiner Schritt ist, um die Fünf-Prozent-Hürde zu knacken. Wir wollen die Menschen im Wahlkampf überzeugen, dass wir die verlässliche, für soziale Gerechtigkeit kämpfende Opposition sind. Ludwig wird sowieso Bürgermeister: wir sind bereit, ihm im Rathaus auf die Finger zu schauen."

Deutsches Wahlergebnis als gutes Omen

Zufrieden zeigt sich auch Angelika Adensamer von LINKS, die auf Platz 2 kandidiert: "Dass wir es gerade jetzt schaffen, wo die Deutsche LINKE ihr phänomenales Wahlergebnis einfahren konnte, ist ein gutes Omen. Wir werden wie sie scharfe Kante gegen Rechts zeigen. Der Kampf für soziale Gerechtigkeit und gegen Rassismus gehören untrennbar zusammen."

"Seit 2020 sind KPÖ und LINKS in 15 von 23 Bezirksvertretungen tätig. Diesmal geht's ums Ganze! Zwei Parteien, ein gemeines Ziel: Einzug in den Gemeinderat und in alle 23 Bezirksparlamente. Ich freu mich schon auf einen lebendigen Wahlkampf!", so die Listenzweite.