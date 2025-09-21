Wehrlose Frau von afghanischem Pfleger missbraucht - U-Haft verhängt

Der junge Pfleger, der in Wien wegen des Verdachts des Missbrauchs einer dementen Frau am Donnerstag festgenommen worden war, ist am Sonntag in Untersuchungshaft genommen worden.

Der 25-Jährige bleibt bis 6. Oktober wegen Tatbegehungsgefahr in Gewahrsam, sagte Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf Anfrage der APA.Er zeigte sich vor dem Untersuchungsrichter tatsachengeständig.

Ermittelt wird wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person. Laut Medienberichten sollen die Tathandlungen gefilmt worden seien, da einer der Söhne zur Sicherheit der Mutter Kameras in der Wohnung installiert hatte. Der Afghane wurde daraufhin festgenommen und in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert.