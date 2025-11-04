Wellness zum Vorteilspreis: Therme Wien feiert Weltschenktag mit Rabattaktion

Wer sich nach Ruhe, Wärme und Wohlbefinden sehnt, findet am Weltschenktag das passende Angebot. Die Therme Wien reduziert für 24 Stunden den Preis für ihren "Relax! Tagesurlaub". Der Herbst zeigt sich damit von seiner entspanntesten Seite.

Ein Tag zum Durchatmen, ein Geschenk an sich selbst oder an einen Herzensmenschen - die Therme Wien macht den Weltschenktag am 8. November zu einem Fest der Entspannung. Mit einem exklusiven Angebot lädt das Wellness-Paradies dazu ein, den beliebten "Relax! Tagesurlaub" um 25 Prozent günstiger zu genießen. Statt 104 Euro kostet der Gutschein an diesem besonderen Tag nur 78 Euro.

Die Aktion gilt ausschließlich am 8. November - entweder bequem online unter www.thermewien.at/weltschenktag oder direkt vor Ort am Info-Desk. Wer dem grauen November entkommen möchte, sollte sich diesen Samstag vormerken. Mit diesem einmaligen Angebot lädt die Therme Wien dazu ein, den Herbst von seiner schönsten Seite zu erleben.