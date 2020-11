Wenn Sie diese Frauen sehen, rufen Sie die Polizei

Die beiden Frauen stehen im Verdacht einen hochpreisigen Ehering nach dessen Fund unterschlagen zu haben.

Wien. Die am Lichtbild ersichtlichen Frauen stehen im Verdacht, einen hochpreisigen Ehering nach dessen Fund widerrechtlich unterschlagen zu haben, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Die Besitzerin hat den Ring am 02.09.2020 beim Aussteigen aus einem Fahrzeug im 1. Bezirk verloren. Unmittelbar nach dem Verlust sollen die beiden Tatverdächtigen beim Vorbeigehen den Ehering gefunden und widerrechtlich zugeeignet haben.

© LPD Wien

© LPD Wien

Hinweise (auch anonym) werden an den Journaldienst des Kriminalreferates Innere Stadt unter der Telefonnummer 01-31310-99-21810 erbeten.