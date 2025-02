Wie es mit dem Franz-Jonas-Platz weitergehen soll

Die Planung für die Umgestaltung des Vorplatzes am fünftgrößten Bahnhof Österreichs stehen auf der Tagesordnung im Planungsausschuss.

Der Franz-Jonas-Platz steht vor einem "Makeover" in mehreren Phasen, wie es von offizieller Seite her heißt. Damit soll der in die Jahre gekommene Bahnhofsvorplatz ein Wohlfühlort durch Begrünungs- und Gestaltungsmaßnahmen werden. Im zuständigen Planungsausschuss des Gemeinderats am Dienstag stehen nun die Planungen zur Umgestaltung auf der Tagesordnung. Diese werden auf Grundlage der Bürgerbefragung erfolgen.

"Bahnhofsplätze sind die Visitenkarten einer Stadt - sie prägen den ersten Eindruck vieler Menschen, die nach Wien oder in einen Bezirk kommen. Der Franz-Jonas-Platz muss diesem Anspruch gerecht werden und ein einladender, grüner und lebendiger Raum für alle sein. Mit der Neugestaltung schaffen wir mehr Aufenthaltsqualität durch Entsiegelung und Begrünung. Eine wachsende Stadt muss sich stetig weiterentwickeln, und das tun wir hier gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern", erklärt NEOS Stadtentwicklungssprecherin Selma Arapović.

Ideen zur Umgestaltung können bereits seit 12. Februar online auf mitgestalten.wien.gv.at eingebracht werden. In weiterer Folge sind Workshops mit ansässigen Geschäftsleuten, Schulen -, Bildungseinrichtungen und Kulturinitiativen geplant. Ziel ist es den Platz, den täglich zehntausende Pendler*innen frequentieren, aufzuwerten. Am 13. März 2025 folgt dann eine Publikumsveranstaltung im Haus der Begegnung in Floridsdorf. Zusätzlich können Interessierte am 15. Und 16. Mai 2025 am Ideenmarktstand vor Ort auf einem 3x3 Meter großen Luftbildteppich ihre Ideen und Wünsche mit Post-its aufkleben.