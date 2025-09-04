Wien kämpft mit rasantem Anstieg von Tripper-Infektionen

1.710 neue Tripper-Fälle in einem Jahr zeigen, wie ernst die Lage in Wien geworden ist. Zusammen mit Syphilis und HIV spitzt sich eine Entwicklung zu, die sich quer durch Europa abzeichnet. Die Aids Hilfe Wien fordert offene Gespräche, niederschwellige Tests und nachhaltige Unterstützung.

Wien erlebt einen Anstieg sexuell übertragbarer Krankheiten und spürt ihn in den Ordinationen. Der Gesundheitsdienst der Stadt Wien registrierte im Vorjahr 1.710 Neuinfektionen mit Tripper und 485 mit Syphilis. Seit 2014 steigen die Kurven fast durchgehend und nur 2020 und 2021 bremsten die Pandemiejahre den Trend. Über zehn Jahre betrachtet legte Tripper um 78 Prozent zu, zusammen mit Syphilis ergibt das fast zwei Drittel mehr Fälle als damals. Auch die HIV-Neudiagnosen steigen in Wien. 2024 waren es 214, im Jahr davor 183, über drei Viertel betreffen Menschen zwischen 20 und 50 Jahren.

Europäischer Trend – Wiener Realität

Europa meldet denselben Kurs, das ECDC zeigt wachsende Zahlen. Mehr Tests entdecken Infektionen, die zuvor im Verborgenen blieben. Forscherinnen und Forscher der MedUni Wien sehen zugleich eine Veränderung des Sexualverhaltens. Ungeschützter Verkehr mit wechselnden Partnern erhöht das Risiko und heizt die Entwicklung an. So entsteht eine doppelte Bewegung. Sichtbarkeit nimmt zu, Übertragungen nehmen ebenfalls zu.

Tabus und Schweigen bremsen Prävention

Die Aids Hilfe Wien fordert entschlossenes Handeln und ruft nach einer nationalen Strategie mit nachhaltiger Unterstützung. Der Verein verlangt einen niederschwelligen Zugang zu Beratung, Tests und Behandlung. Eine aktuelle Erhebung der AIDS-Hilfen Österreich zeigt hartnäckige Tabus. Ein Viertel sprach noch nie mit dem Arzt über Sexualität, viele schweigen aus Scham oder Angst. Ärztinnen und Ärzte sprechen das Thema laut Befragung zu selten aktiv an, nur 20 Prozent der Teilnehmenden berichten davon. Dieser Mix aus Hemmung und Hürde begünstigt späte Diagnosen und vermeidbare Ansteckungen.