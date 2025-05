Wien knackt Nächtigungs-Rekord im April mit 1,8 Millionen Gästen

Wien erlebt einen Tourismus-Boom der Superlative: Im April wurden rund 1,8 Millionen Gästenächtigungen verzeichnet. Damit bricht die Hauptstadt den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2019 deutlich.

In Wien sind heuer im April laut Wien Tourismus rund 1,8 Millionen Gästenächtigungen verzeichnet worden - so viele wie noch nie in einem April. Der bisherige Bestwert aus dem Jahr 2019 mit knapp 1,6 Millionen Übernachtungen wurde damit deutlich übertroffen. Deutlich fällt mit 15 Prozent auch der Zuwachs gegenüber dem Vorjahresmonat aus. Allerdings war Ostern 2024 im März und nicht wie heuer im April.

Der Nettonächtigungsumsatz der Beherbergungsbetriebe betrug im März rund 87,2 Mio. Euro und lag damit um rund 2 Prozent über dem Vorjahresmonat Der April wurde noch nicht ausgewertet.

Heurige Umsätze bisher im Plus

Seit Jahresbeginn wurden in Wien rund 5,4 Mio. Gästenächtigungen gezählt. Erwirtschaftet wurden in diesem Jahr bis einschließlich März von den Wiener Beherbergungsbetrieben bisher ein Nächtigungsumsatz von rund 226 Mio. Euro. Das bedeutet ein Plus von 7 Prozent.

Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer betrug im April rund 77 Prozent (4/2024: rund 72 Prozent), jene der Betten 59,4 Prozent (4/2024: 55 Prozent). Zugleich ist auch das Angebot gewachsen: Insgesamt waren im April rund 80.700 Hotelbetten in Wien verfügbar. Das waren um 5.700 mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres