Wiener auf Nordbrücke von Pkw erfasst, 26-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Auch der Beifahrer wurde schwer verletzt.

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A22 in Wien am Samstagabend schwebt ein 26-Jähriger in Lebensgefahr. Er hatte mit seinem Fahrzeug auf der Nordbrücke gegen 21.30 Uhr auf einem schmalen Seitenstreifen nach dem Aufleuchten eines Warnsignals angehalten, um die Ursache dafür zu checken. Als er ausstieg, erfasste ein Pkw ihn sowie sein Fahrzeug. Er wurde unter laufender Reanimation in einen Schockraum gebracht, berichtete die Landespolizeidirektion.

Auch sein 55-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt und von der Berufsrettung in ein Spital gebracht. Laut Polizei dürfte der Wagen des 26-Jährigen teils noch auf den ersten Fahrstreifen geragt haben. Der Lenker des nachkommenden Pkw, ein 46-jähriger Österreicher, blieb weitgehend unverletzt, hieß es. Er wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr angezeigt.