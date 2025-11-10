Wiener Büro wird Schaltzentrale für Indoteks Europa-Strategie

Der ungarische Investor Indotek eröffnet ein Büro in Wien und kündigt Investitionen von bis zu einer Milliarde Euro an. Im Fokus stehen Immobilien und mittelständische Unternehmen aus Industrie und Handel. Von Wien aus will der Konzern seine Expansionsstrategie für Westeuropa umsetzen.

Die ungarische Indotek Group eröffnet einen Standort in Wien und will in den kommenden Jahren 500 Mio. bis 1 Mrd. Euro investieren. Von Wien aus sollen Immobilieninvestitionen in Österreich und Deutschland vorangetrieben werden, parallel dazu baut Indotek sein Private-Equity-Engagement aus - mit Fokus auf mittelständische Unternehmen in Industrie, Handel, Agrar- und Lebensmittelwirtschaft sowie Finanzdienstleistungen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

"Wien ist der natürliche nächste Schritt auf unserem internationalen Wachstumspfad", sagte Gründer und CEO Dániel Jellinek. Der Standort solle zur Basis für die Expansion in Österreich und Deutschland werden und zugleich die Private-Equity-Strategie für den Balkan und die Visegrad-Länder steuern. Ziel der Investitionsphilosophie sei die Revitalisierung und Repositionierung leistungsschwacher Vermögenswerte - mit aktivem Asset-Management und langfristiger Wertschöpfung.

Indotek verwaltet nach eigenen Angaben mehr als 2,5 Mrd. Euro und hält über 350 Immobilien in zwölf Ländern. Zu Jahresbeginn wurde der österreichische Immobilienmanager Florian Nowotny zum Finanzvorstand bestellt. Der Schwerpunkt im Immobilienbereich liege auf "soliden Gebäuden mit Verbesserungspotenzial in vielversprechenden Lagen", hieß es. Mit dem Wien-Büro setzt die Gruppe ihre Westeuropa-Expansion fort. Weitere Standorte hat Indotek unter anderem in Italien, Spanien, Polen, Kroatien, Griechenland und Rumänien.