Aus Sicherheitsgründen bleiben die Wiener Friedhöfe am Sonntag geschlossen.

Der Zugang zu den Friedhöfen in Wien bleibt am morgigen Sonntag bedingt durch das Unwetter gesperrt. Die 46 städtischen Friedhöfe würden am Sonntag aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben, teilte eine Pressesprecherin der Friedhöfe Wien am Samstagabend mit.

Die Berufsfeuerwehr Wien ist indes im Dauereinsatz. Allein in der Nacht auf Samstag und am Samstag mussten die Einsatzkräfte über 400 Mal ausrücken.