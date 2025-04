Am Dienstag kam es am Wiener Graben mitten in der City zu einem riesigen Einsatz. Eine Person alarmierte die Feuerwehr, weil sie dachte, dass es am Dach eines Gebäudes brannte. Doch das Feuer loderte an einer ganz anderen Stelle.

Wien. Großeinsatz mitten in der Wiener City! Am Dienstag kam es zu einem riesigen Einsatz am Wiener Graben. Zu sehen waren mindestens vier Feuerwehrautos, fünf Polizeiwägen und auch die Rettung war vor Ort. © oe24 × Augenzeugen glaubten, dass in den oberen Stockwerken oder dem Dachgeschoss eines Gebäudes ein Brand ausgebrochen gewesen sei. Auf Aufnahmen ist die Feuerwehr mit einer Drehleiter zu sehen. Auch der Anzeiger selbst, der bei der Feuerwehr anrief, ging von einem Dachbrand aus. Dort konnte die Feuerwehr allerdings kein Feuer ausfindig machen. Durch schnelles Handeln und Suchen gelang es den Feuerwehrleuten, den Ort des Brandes zu lokalisieren: Es handelte sich um einen Kellerbrand im Nachbargebäude, wie ein Feuerwehrsprecher gegenüber oe24 bestätigte. Feuer gelöscht, Entlüftungsmaßnahmen Inzwischen ist der Kellerbrand gelöscht. Die Feuerwehr konnte "Brand aus" geben. Danach starteten umfangreiche Lüftungsmaßnahmen, die sich als langwierig herausstellten, da der Keller sehr verwinkelt ist. Video zum Thema: Wiener Graben abgeriegelt! Riesen-Einsatz mitten in der City Noch ist unklar, warum der Anzeiger glaubte, dass es am Dach brannte. Möglich ist aber, dass der Rauch vom Keller über das Dach entlüftet wurde und damit der Eindruck entstanden war, dass es oben brannte. Das ist aber noch reine Spekulation. Bereich um den Einsatzort abgesperrt Die Feuerwehr war mit etwa sechs Autos und 27 Einsatzkräften vor Ort. Der Bereich um den Einsatzort wurde abgesperrt. Rundherum standen zahlreiche Passanten. Der Einsatz lief mitten in der beliebten Shopping-Gegend. Berichte über Verletzte liegen bis jetzt keine vor.