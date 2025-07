Wiener Linien stellen Busnetz in Hietzing neu auf

Drei Buslinien, ein neues Konzept: In Hietzing sollen ab Ende August die Linien 53A, 54A und 54B neu geführt werden. Die Wiener Linien versprechen kürzere Intervalle, übersichtlichere Fahrpläne und bessere Anbindungen an zentrale Orte.

Ab 25. August treten in Hietzing umfassende Änderungen bei den Buslinien 53A, 54A und 54B in Kraft. Die Linie 53A wird verlängert und fährt künftig ab Bahnhof Hütteldorf nicht nur bis Unter St. Veit, sondern über die U4-Station Ober St. Veit bis zur neuen Endstation Stock im Weg. Dadurch entsteht eine durchgehende, direkte Verbindung über mehrere stark frequentierte Wohn- und Schulstandorte, wie z.B. die Kleingartenvereine rund um das St. Veiter Tor und das Erholungsgebiet Hörndlwald, hinweg.

Auch bei den Linien 54A und 54B ändern sich einiges. Bisher haben beide Linien in Form eines Rundkurses die Station Ober St. Veit mit der Station Stock im Weg verbunden. Der 54A wurde dabei regelmäßig bis zu St. Veiter Tor geführt, der 54B über die Reischergasse. Beide Linien fahren nun in beiden Richtungen über den Wolfrathplatz, über den auch die Linie 53A geführt wird und damit als zentraler Umsteigeknoten im Grätzel aufgewertet wird. Die Linie 54A übernimmt künftig dauerhaft die Anbindung an den Hörndlwald, während die Linie 54B ausschließlich das St. Veiter Tor anfährt. Die Haltestelle Reischergasse wurde dafür umbenannt.

© Wiener Linien

Bessere Anbindung und kürzere Wartezeiten

Die Wiener Linien versprechen dichtere Intervalle, klarere Routenverläufe und eine deutlich verbesserte Anbindung für wichtige Zielgebiete. "Die neuen Linienführungen in Hietzing zeigen, wie wir als Wiener Linien unser Angebot laufend weiterentwickeln. Unser Ziel ist ein Öffi-System, das nicht nur effizient und übersichtlich ist, sondern sich auch spürbar am Alltag der Menschen orientiert", erklärt Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.

Die neuen Linienführungen sollen vor allem die Erreichbarkeit wichtiger Ziele wie Schulen, Wohnanlagen, Kleingartenvereine und U-Bahn-Stationen verbessern. Auch die Endhaltestellen Hörndlwald und St. Veiter Tor werden künftig dauerhaft und regelmäßig bedient. "Für viele Fahrgäste bedeutet die neue Linienführung kürzere Wege, weniger Umstiege und dichtere Intervalle“, sagt Hietzings Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl (ÖVP). Für viele Fahrgäste werden die neuen Pläne allerdings anfangs nicht so einfach zu durchblicken sein.