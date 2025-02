Wiener Polizei jagt diesen Kapuzen-Räuber

Wer kennt diesen Mann? Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Mann steht in dringendem Verdacht, am 13.02.2025 um 18:15 Uhr in einer Drogeriefiliale in der Raxstraße, einen schweren Raub begangen zu haben. Der mutmaßliche Täter forderte die Angestellte dazu auf, die Kassa zu öffnen und ihm das darin befindliche Bargeld auszuhändigen.

Dabei zog er seine Kapuzenjacke hoch und zeigte ihr eine Schusswaffe, die in seinem Hosenbund steckte. Nachdem die Angestellte die Kassa geöffnet und ihm das Bargeld übergeben hatte, flüchtete der Mann aus dem Geschäft in unbekannte Richtung. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen.

Der Tatverdächtige kann in folgenderweise Weise beschrieben werden:

etwa 170-175 cm groß

circa 30-35 Jahre alt

stämmige Figur

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise (auch anonym) unter der Telefonnummer 01-31310-57220.