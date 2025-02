Wiener SPÖ fixiert am Montag die Listen

Gremien der Landespartei tagen - Präsentation Montag Nachmittag im roten Klub.

Die größte Partei der Stadt, die Wiener SPÖ, fixiert am kommenden Montag ihre Kandidatenlisten für die Wien-Wahl. Am Vormittag tagen dazu die Gremien. Am Nachmittag werden dann die Listen für die Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen der Öffentlichkeit präsentiert. Die Wienerinnen und Wiener sind am 27. April zu den Urnen gerufen.

Vorverlegung gemeinsam beschlossen

Die Wahl wäre planmäßig im Herbst auf dem Programm gestanden. Die rot-pinke Koalition entschied sich aber für eine Vorverlegung. Bürgermeister und SPÖ-Vorsitzender Michael Ludwig sowie NEOS-Chef Christoph Wiederkehr haben dies Mitte Jänner im Rahmen einer Regierungsklausur verkündet.

Medientermin nach Gremiensitzungen

Die Riege der roten Kandidatinnen und Kandidaten wird am Montag um 13.30 Uhr von Landesparteisekretärin Barbara Novak und Parteichef Ludwig vorgestellt. Avisiert wurde ein Medientermin in den Räumlichkeiten des Rathausklubs. Unmittelbar davor werden die Listen in den Wiener SPÖ-Gremien abgesegnet.

Ludwig bleibt an der Spitze

Daran, dass Ludwig wieder Spitzenkandidat wird, besteht kein Zweifel. Auf den Listenplätzen unmittelbar dahinter werden wohl unter anderem die amtsführenden Stadträte zu finden sein.

Und auch wenn es bei dem Termin um die Wien-Wahl gehen wird, ist anzunehmen, dass die Bundespolitik ebenfalls eine maßgebliche Rolle spielen wird. Denn Bürgermeister Ludwig hat angekündigt, sich bei möglichen neuerlichen Regierungsverhandlungen mit SPÖ-Beteiligung aktiv zu beteiligen. Fragen dazu sind bei der Pressekonferenz wohl zu erwarten.