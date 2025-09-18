Wiener Wahnsinn erneut Headliner für Ottakringer Kirtag

September und Oktober sind heutzutage die Monate der Wiesn-Fest. Wesentlich mehr Tradition haben aber die Kirtage, und mit dem Ottakringer Kirtag findet einer der größten Wiens vom 19. bis zum 21. September statt.

Den Bieranstich liefern Bürgermeister Michael Ludwig und Bezirksvorsteherin Steffi Lamp am 19. September und eröffnen damit den Ottakringer Kirtag offiziell. Erwartet werden wieder rund 35.000 Besucherinnen und Besucher, die sich von zehn Live-Bands und 31 Stunden Bühnenprogramm verwöhnen lassen dürfen.

Doch schon vor dem Anstich ist für Unterhaltung gesorgt, ab 13:00 Uhr gibt es Musik vom DJ, der erste Liveact ist die Country-Rockband Marc Miner & Last Heroes um 16:00 Uhr.

Wiener Wahnsinn: Alle guten Dinge sind drei

Den bekanntesten Namen serviert der Kirtag dann am ersten Band, ab 19:30 Uhr. Wiener Wahnsinn wird nämlich, nach 2023 und 2024, zum dritten Mal die Stimmung in Ottakring anheizen - und das für über zwei Stunden.

Am Samstag gibt es das The Fats Domino Tribute und das Chuck Berry Special von Musik-Urgestein Rudi Steger auf die Ohren. Unterstützt wird der Drummer von zahlreichen prominenten Namen. Danach spielt die Mojo Blues Band, ehe das nächste Highlight wieder um 19:30 Uhr folgt: Die Wilden Kaiser spielen 2,5 Stunden Austro-Pop und Schlager.

Der finale Sonntag wird um 10:00 Uhr vom Festgottesdienst eingeleitet, danach gibt es die 16er Buam und Junior & The Fat Cats ft. Hannes Otahal. Auch ein Kasperltheater für die kleinsten (und auch großen) Besucher steht am Programm.

Größtes Festival am Wiener Festland

Celsius Reloaded, Sam Brisbe & Friends sowie am Abend Niddl & Band sorgen für den Abschluss des Ottakringer Kirtags - die ehemalige Starmania-Teilnehmerin ist zum ersten Mal vor Ort.

Neben der Musik gibt es beim "größten Open-Air-Festival und Rummelplatz auf dem Wiener Festland", wie man sich selbst nennt, auch noch acht Fahrgeschäfte und 23 Gastrostände.

Aufgrund des erwarteten Andrangs und der fehlenden Parkplätze wird eine Anreise via öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen.