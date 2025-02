Wirbel um neue Bim-Linie wegen Bus-Umfahrungen

Die neue Straßenbahnlinie 12 sorgt für Kritik seitens Bezirkspolitik und Anwohnern.

Die Bauarbeiten rund um die neue Straßenbahnlinie 12 sind in vollem Gange. Ab Herbst wird sie vier Bezirke erschließen und gut 250.000 Anrainern eine bessere Öffi-Anbindung bieten. Diese kritisieren allerdings das Vorhaben.

© Wiener Linien ×

Konkret soll der "12er" von der Josefstädter Straße bis zum Vorgartenmarkt führen und somit die Bezirke 8, 9 sowie die Stadtentwicklungsgebiete im 2. und 20. Bezirk besser miteinander verbinden. Allerdings müssen dafür Gleise in der Vorgartenstraße verlegt werden, was zu Einschränkungen bei den Buslinien 11A und 11B führt.

© Wiener Linien ×

In der Bezirkspolitik gibt es bereits Kritik an der Maßnahme, ebenso wie von den Anwohnern, die die hohen Kosten hinterfragen und eine Verschwendung von Steuergeldern befürchten. Auch hätte man sich eine Anbindung an die U2 gewünscht und damit eine Verlängerung zum Ernst-Happel-Stadion. Zudem stoßen sie sich an den Umleitungen der erwähnten Buslinien, die bis März (11A) bzw. Mai (11B) umgeleitet bzw. gekürzt werden müssen.