Wirte "betteln" heute vor dem Kanzleramt

Um fünf vor zwölf steigt heute auf dem Ballhausplatz eine neue Protestaktion.

Innere Stadt. Die Stimmung in der Wiener Gastronomie schwankt zwischen Verzweiflung und Galgenhumor – nur die streitbare Café-Besitzerin Alexandra Psichos (The Legend, Klim Bim) und einige befreundete Wirte zeigen sich jetzt kampfbereit.

„Wir gehen bewusst heute, am Tag der Entscheidung über den Lockdown, auf den Ballhausplatz“, so die Vizechefin der Kaffeehausbesitzer in der Wirtschaftskammer.

Man hat auf Facebook die Aktion „5 vor 12“ gegründet, die schon im Herbst mit Grablichtern in Café- und Wirtshaushausfenstern für Aufsehen gesorgt hatte. Und jetzt organisierte man via Facebook eine neue Protestaktion.

Aktionismus. „Einige von uns werden sich als Minister und als Kanzler verkleiden. Die anderen kommen in Bettlerlumpen. Damit symbolisieren wir, dass uns die Regierung zu Bittstellern degradiert hat, die um Almosen betteln“, so die Gastro-Vertreterin.

(gaj)