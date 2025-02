wohnpartner-Einzugsbegleitung sorgt für gute Nachbarschaft – von Anfang an

Das Nachbarschaftsservice der Stadt Wien - wohnpartner_wien - schafft ein positives Fundament für die Hausgemeinschaft. Die unterstützende Begleitung startet bereits während der Planungsphase der neuen Gemeindebauten.

Eine gute Nachbarschaft in einem neu bezogenen Wohnhaus ist kein Selbstläufer: Damit sie gedeihen kann, werden gezielte Angebote zur Unterstützung möglichst früh geschaffen. Deshalb hat das Nachbarschaftsservice wohnpartner eine dreiphasige Einzugsbegleitung entwickelt, die die Entstehung einer guten Hausgemeinschaft fördert und schon vor dem Einzug der Bewohnerinnen und Bewohner in ihr neues Zuhause beginnt.

Ebru Ayas und Burak Büyük vom Nachbarschaftsservice wohnpartner_wien mit Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál vor dem neuen Gemeindebau an der Laxenburger Straße. © Stadt Wien/Martin Votava ×

Denn schon in einer frühen Planungsphase gilt es, neben den Wohnräumen, Gemeinschaftsräume und Freiflächen wie z. B. Dachterrassen für die Bewohner mitzudenken und zu planen. Dabei spielen Lage und Ausgestaltung eine wesentliche Rolle, um offene Räume für unterschiedliche Aktivitäten zu bieten, die zu sozialen Treffpunkten der Hausgemeinschaft werden. Mit der abgeschlossenen Errichtung und Vergabe der neuen Gemeindewohnungen startet der Einzug: In dieser Phase bietet das Nachbarschaftsservice Regelmäßige Sprechstunden an und stattet alle neuen Bewohner mit Info-Paketen aus. Später werden ebenso Hoffeste organisiert und andere Vernetzungsmöglichkeiten geschaffen, um schließlich diese Agenden zur eigenständigen Fortführung an die Bewohner*innen zu übergeben.

Dieses bewährte Programm ist seit Anfang an Teil der Gemeindebau NEU Projekte, so wurde vor knapp fünf Jahren das erste Willkommensfest für die Bewohner des Barbara-Prammer-Hof in der Fontana-straße im 10. Bezirk gefeiert. Seitdem kommt die wohnpartner-Einzugsbegleitung bei allen Gemeindebau NEU Standorten in ganz Wien zum Zug.

„Die Lebensqualität im Wiener Gemeindebau hat immer schon ein gutes Miteinander ausgezeichnet. Genau auf diese Qualität des Miteinanders und ein respektvolles Zusammenleben achten wir auch bei den neu entstehenden Gemeindebauten. Deshalb schaffen wir schon vor dem Einzug ein gutes Fundament für eine starke und beständige Hausgemeinschaft. Die Einzugsbegleitung von wohnpartner sorgt dafür, dass sich bei der Besiedlung alle rasch zurechtfinden, über wichtige Anlaufstellen informiert sind und Angebote zur Vernetzung bereitstehen. So werden die vielfältigen Gemeinschaftsräume und -flächen in den neuen Gemeindebauten von Anfang an mit Leben gefüllt. Willkommensgespräche, persönliche Besuche und gemeinsame Aktivitäten helfen beim Ankommen im neuen Zuhause und fördern ein starkes, respektvolles Zusammenleben. So entstehen lebendige Hausgemeinschaften, in denen sich alle wohlfühlen können“, betont Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

wohnpartner-Einzugsbegleitung an acht Standorten

Aktuell profitieren rund 1.800 Bewohner bei acht Gemeindebau NEU Projekten von der Unterstützung des Nachbarschaftsservice, die in den Jahren 2024 und 2025 übergeben wurden bzw. werden. Dazu zählen beispielsweise die erst vor wenigen Monaten eingezogenen Mieter des Willi-Resetarits-Hofs, oder jene, die demnächst in den neuen Gemeindebau in der Berresgasse einziehen werden.

Die wohnpartner-Einzugs-betreuung im Detail

Der Umzug in eine neue Gemeindewohnung ist mehr als neuer leistbarer und sicherer Wohnraum – er bedeutet auch neue Nachbarschaften. Damit das Ankommen gelingt und von Anfang an eine gute Hausgemeinschaft mit gemeinsamen Spielregeln entsteht, bietet eine Einzugsbegleitung in allen neu entstehenden Gemeindebauten an. Hierfür kommt den wohnpartner-Mitarbeiter ihr breiter Erfahrungsschatz aus der Nachbarschaftsarbeit in allen Wiener Gemeindebauten zugute.

Mobile beratung und iNfoveranstaltungen



Bereits in der Planungsphase unterstützt wohnpartner bei der Gestaltung gemeinschaftlich genutzter Räume sowie Freiflächen. Enge Kooperationen mit lokalen Einrichtungen erleichtern die Integration neuer Bewohner ins Wohnumfeld.Kernstück sind direkte Vernetzungsangebote: Willkommenspakete mit allen hilfreichen Informationen zur Erstorientierung, Sprechstunden, mobile Beratungen und Infoveranstaltungen sorgen für eine offene Kommunikation und fördern das Miteinander. Willkommensfeste und Gemeinschaftsprojekte stärken den nachbarschaftlichen Zusammenhalt und laden zum Mitgestalten ein.Sollten Meinungsverschiedenheiten etc. auftreten, steht wohnpartner den Bewohnern auch hier mit Expertise in Konfliktvermittlung unterstützend zur Seite. Nach der einjährigen Betreuung übergibt wohnpartner die Agenden an die Bewohner, die Mitarbeiter bleiben für Fragen und Austausch weiterhin erreichbar – unter anderem in 29 Standorten in Wien.wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer: „Ein gelungener Einzug ist mehr als der Umzug in eine neue Wohnung – es ist der Start in eine lebendige Nachbarschaft.“ Stets aktuelle Informationen zu allen Projekten von wohnpartner finden sich unter wohnpartner-wien.at.