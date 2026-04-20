Zabransky wird neuer Geschäftsführer von Wien Energie

Sascha Zabransky (50) ist mit sofortiger Wirkung zum neuen Geschäftsführer von Wien Energie bestellt.

Die Nachfolge für eine der freigewordenen Positionen in der Geschäftsführung der Wien Energie ist gefunden: Sascha Zabransky zieht mit sofortiger Wirkung in die Chefetage ein, teilten die Wiener Stadtwerke am Montag per Aussendung mit. Er folgt auf Michael Strebl, der im März in den Vorstand der Regulierungsbehörde E-Control gewechselt ist. Weiterhin Teil der Geschäftsführung ist Alma Kahler, noch nicht besetzt ist die dritte Position im Führungsgremium.

Zabransky ist seit 2021 als Geschäftsfeldleiter für Telekommunikation, Elektromobilität und neue Geschäftsfelder bei der Wien Energie tätig. In den vergangenen Jahren war er "maßgeblich für den Aufbau der Telekommunikation sowie die Entwicklung neuer Geschäftsfelder verantwortlich", sagte Stadtwerke-Chef Peter Weinelt laut Aussendung. Zuvor war Zabransky unter anderem in leitenden Funktionen bei der A1 Telekom Austria Group.