Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Zabransky wird neuer Geschäftsführer von Wien Energie
© WIENER STADTWERKE/CARMEN TRAPPENBERG

Rochade

Zabransky wird neuer Geschäftsführer von Wien Energie

20.04.26, 11:57 | Aktualisiert: 20.04.26, 13:58
Teilen

Sascha Zabransky (50) ist mit sofortiger Wirkung zum neuen Geschäftsführer von Wien Energie bestellt. 

Die Nachfolge für eine der freigewordenen Positionen in der Geschäftsführung der Wien Energie ist gefunden: Sascha Zabransky zieht mit sofortiger Wirkung in die Chefetage ein, teilten die Wiener Stadtwerke am Montag per Aussendung mit. Er folgt auf Michael Strebl, der im März in den Vorstand der Regulierungsbehörde E-Control gewechselt ist. Weiterhin Teil der Geschäftsführung ist Alma Kahler, noch nicht besetzt ist die dritte Position im Führungsgremium.

Zabransky ist seit 2021 als Geschäftsfeldleiter für Telekommunikation, Elektromobilität und neue Geschäftsfelder bei der Wien Energie tätig. In den vergangenen Jahren war er "maßgeblich für den Aufbau der Telekommunikation sowie die Entwicklung neuer Geschäftsfelder verantwortlich", sagte Stadtwerke-Chef Peter Weinelt laut Aussendung. Zuvor war Zabransky unter anderem in leitenden Funktionen bei der A1 Telekom Austria Group.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen