Das Mädchen wurde an den Beinen verletzt.

Wien. Eine zehnjährige Fußgängerin ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall mit einem Auto in Wien-Döbling verletzt worden. Laut Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung, kollidierte das Mädchen kurz nach 14.00 Uhr in der Billrothstraße mit dem Wagen. Dabei wurde es an den Beinen verletzt.