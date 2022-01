Zimmerbrand in Wien: Eine Person verletzt

Die Berufsfeuerwehr Wien konnte einen Brandüberschlag in die darüber liegende Wohnung verhindern.

Wien. Bei einem nächtlichen Zimmerbrand in Ottakring wurde eine Person verletzt. Die Berufsfeuerwehr Wien konnte einen Brandüberschlag in die darüber liegende Wohnung verhindern, wie die MA 68 in einer Aussendung schreibt. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.

Der Brand war in einem Zimmer einer Erdgeschoßwohnung des zweistöckigen Wohngebäudes ausgebrochen. Der Wohnungsinhaber konnte sich ins Freie retten, ließ aber die Türe zur Brandwohnung offenstehen. Dadurch wurde das Stiegenhaus massiv verraucht.

Flammen schlugen aus den Fenstern

Als die alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr Wien eintrafen, waren bereits einige Fenster der Brandwohnung durch die Hitze zerbrochen, Flammen schlugen aus den Fenstern und drohten die darüber liegende Wohnung in Brand zu setzen. Die Feuerwehrleute bekämpften die Flammen unter Atemschutz mit einer Löschleitung von innen und verhinderten mit einer weiteren Löschleitung von außen einen Brandüberschlag auf die obere Wohnung. Gleichzeitig wurde der Rauch mit einem Hochleistungslüfter aus dem Stiegenhaus gedrückt und die anderen Wohnungen des Gebäudes kontrolliert.

Eine Person wurde von den Feuerwehrleuten ins Sicherheit gebracht und – wie auch der Inhaber der Brandwohnung – der Berufsrettung Wien übergeben. Die Berufsrettung war mit der Sondereinsatzgruppe im Einsatz. Der Wohnungsinhaber der Brandwohnung wurde in ein Spital eingeliefert. Das Landeskriminalamt Wien untersucht die Brandursache.