Zusammengeschlagen und ausgeraubt: Zwei Männer in Wiener City brutal überfallen

Zwei junge Männer, 17 und 19 Jahre alt, sind in der Nacht auf Samstag eigenen Angaben zufolge in der Wiener Innenstadt von einer Gruppe Räuber überfallen und zusammengeschlagen worden.

Laut Polizeisprecherin Anna Gutt spielte sich die Tat um Mitternacht in der Rotenturmstraße ab.

Polizeiinspektion Kärntnertorpassage

Die beiden Opfer gaben bei der Polizeiinspektion Kärntnertorpassage an, zehn Jugendliche in ihrem Alter hätten sie umringt und auf sie eingeschlagen. Sie rissen ihnen Kappen vom Kopf und eine Armbanduhr vom Handgelenk.

Täter flüchtig

Dann flüchteten sie. Beide Überfallenen wiesen Prellungen im Gesicht auf. Der 19-jährige tschechische Staatsbürger wurde in ein Spital gebracht, der 17-jährige Österreicher in häusliche Pflege entlassen. Die Täter konnten die beiden nicht beschreiben. Die Polizei bat um Hinweise, auch anonym an jede Polizeidienststelle oder unter der Telefonnummer 01-31310-62800 DW.