Großeinsätze in Wiener Neustadt: Alle Feuerwehren ausgerückt

Passanten halfen beim Verlegen einer ersten Schlauchleitung.

NÖ. Am Dienstagabend heulten in Wiener Neustadt die Sirenen. Neun Einsätze verzeichnete die Feuerwehr Wiener Neustadt am Dienstag, teilweise zeitgleich. Am Abend verdichteten sich die Einsätze. „De facto standen alle verfügbaren Kräfte gleichzeitig im Einsatz", sagt Kommandant Christian Pfeiffer zum ORF: "Die Reserven waren auf einen Schlag weg!“

Neben einem brennenden Haus im Ungarviertel, kümmerte sich die Feuerwehr zeitgleich um eine Gas-Evakuierung und einen Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Die Feuerwehr spricht von einer Erfahrung an der „logistischen Grenze“.

Beim Hausbrand waren beim Eintreffen der Feuerwehr die Fenster aufgrund der Hitze bereits aus dem Rahmen gerissen worden, das Mauerwerk wölbte sich nach außen. Die Brandbekämpfung erwies sich aufgrund der sehr starken Rauch- und Hitzeentwicklung als besonders herausfordernd.

In einer Aussendung hob die Feuerwehr Wiener Neustadt unter anderem die Zivilcourage von vier Passanten hervor, die beim Verlegen einer ersten Schlauchleitung halfen.