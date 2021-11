× Wintereinbruch in Österreich: Bis zu ein Meter Neuschnee

Der teils starke Schneefall sorgte am Montagabend für Chaos und Sperren auf der Brennerautobahn. Viele Autofahrer waren noch mit Sommerreifen unterwegs und blieben auf der Fahrbahn hängen.

Mit dem Eintreten der Winterreifenpflicht am 1. November zog auch schon der Winter im Westen Österreichs ins Land. Trotz Vorbereitungszeit waren viele Autofahrer noch nicht vorbereitet und auf hoch gelegenen Straßen wie der Brennerautobahn mit Sommerreifen unterwegs.

Die Folge: Zahlreiche Fahrzeuge blieben am Montag in den Abendstunden hängen und blockierten die Fahrbahn. Für die Räumungsfahrzeuge gab es kein Durchkommen mehr. LKWs wurden vor dem Brenner auf der A13 angehalten, Autos über die Bundesstraße umgeleitet.

Wo heute schon Schnee liegt

Am Dienstag regnet es in der Osthälfte Österreichs zunächst noch teils kräftig, oberhalb von 900 bis 1.000 Meter schneit es dabei im Mostviertel noch etwas. Im Westen scheint die Sonne.

Annaberg am Dienstagvormittag

Auch Neustift im Stubaital zeigt sich schneebedeckt.

Auch in Bayern (Bergstation Kitzlahner) liegt Schnee.

Das Zillertal meldet am Dienstagvormittag bereits über 1 Meter Neuschnee - von den Ötztaler Alpen bis zur Obersteiermark liegen auf den Bergen bereits 30 bis 50 cm. Auch am Dachstein liegen bereits rund 30 cm Schnee. Im Osten hingegen regnet es weiter. Besonders in Wien und im nördlichen Niederösterreich muss man heute mit heftigem Niederschlag rechnen.