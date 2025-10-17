Winterreifenpflicht steht vor der Tür: Das muss man wissen

Mit 1. November startet in Österreich wieder die situative Winterreifenpflicht. Wer trotz Schnee oder Eis mit Sommerreifen fährt, riskiert hohe Strafen.

Alle halbe Jahre wieder steht für viele Autofahrer der Reifenwechsel an – sofern keine Ganzjahresreifen montiert sind. Ab 1. November ist es erneut so weit: In Österreich gilt die situative Winterreifenpflicht.

Winterreifen müssen immer dann aufgezogen sein, wenn es die Wetterlage erfordert. Wer sich nicht daran hält, muss mit empfindlichen Geldstrafen rechnen.

Pflicht bei winterlichen Bedingungen

Es gilt die Regelung bei „winterlichen Fahrbedingungen“ – also bei Schnee, Schneematsch oder Eis. Fahrzeuge müssen dann mit Winterreifen oder Ganzjahresreifen unterwegs sein, die entsprechende Kennzeichnung tragen.

Strafen können teuer werden

Im Regelfall liegen die Strafen zwischen 35 und 100 Euro. Besonders teuer wird es, wenn Autofahrer mit Sommerreifen andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Dann drohen Strafhöhen bis in den fünfstelligen Bereich.

Sicherheit geht vor

Die situative Winterreifenpflicht gilt in Österreich jedes Jahr ab 1. November bis 15. April. Autofahrer sollten rechtzeitig prüfen, ob ihre Reifen den Vorschriften entsprechen – sonst kann es nicht nur gefährlich, sondern auch teuer werden.