Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
winterreifen
© getty

Ratgeber

Winterreifenpflicht steht vor der Tür: Das muss man wissen

17.10.25, 13:45
Teilen

Mit 1. November startet in Österreich wieder die situative Winterreifenpflicht. Wer trotz Schnee oder Eis mit Sommerreifen fährt, riskiert hohe Strafen. 

Alle halbe Jahre wieder steht für viele Autofahrer der Reifenwechsel an – sofern keine Ganzjahresreifen montiert sind. Ab 1. November ist es erneut so weit: In Österreich gilt die situative Winterreifenpflicht.

Winterreifen müssen immer dann aufgezogen sein, wenn es die Wetterlage erfordert. Wer sich nicht daran hält, muss mit empfindlichen Geldstrafen rechnen.

Pflicht bei winterlichen Bedingungen

Es gilt die Regelung bei „winterlichen Fahrbedingungen“ – also bei Schnee, Schneematsch oder Eis. Fahrzeuge müssen dann mit Winterreifen oder Ganzjahresreifen unterwegs sein, die entsprechende Kennzeichnung tragen.

Strafen können teuer werden

Im Regelfall liegen die Strafen zwischen 35 und 100 Euro. Besonders teuer wird es, wenn Autofahrer mit Sommerreifen andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Dann drohen Strafhöhen bis in den fünfstelligen Bereich.

Sicherheit geht vor

Die situative Winterreifenpflicht gilt in Österreich jedes Jahr ab 1. November bis 15. April. Autofahrer sollten rechtzeitig prüfen, ob ihre Reifen den Vorschriften entsprechen – sonst kann es nicht nur gefährlich, sondern auch teuer werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden