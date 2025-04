Zwei Motorradlenker (19, 20) krachten in Kurve frontal zusammen

Beide Bike blieben im Straßengraben liegen.

OÖ. In Waldhausen im Strudengau (Bezirk Perg) sind am Samstagnachmittag in einer Kurve der Greiner Straße (B119) zwei Motorradfahrer frontal zusammengestoßen. Die Lenker - zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren aus Niederösterreich - kamen bei der Kollision zu Sturz und blieben verletzt im Straßengraben liegen, informierte die Polizei. Die beiden Biker wurden von der die Rettung und dem Notarzthubschrauber "Christophorus 15" ins Krankenhaus gebracht.