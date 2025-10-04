Mutter und Kind nach Brand in Tiefgarage verletzt

Ein Brand in der Tiefgarage einer Wohnsiedlung in Bruck an der Mur hat am Samstag in den frühen Morgenstunden zwei Verletzte gefordert.

Bruck an der Mur. Laut "ORF Steiermark" handelt es sich bei den Verletzten um eine Mutter und ihr Kind. Die Opfer wurden ins LKH Leoben eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark. Fünf Feuerwehren standen mit fast 50 Personen im Löscheinsatz.

Beim Eintreffen der Helfer war bereits starker Rauch aus der Tiefgarage in die Stiegenhäuser der angrenzenden Mehrparteienhäuser gedrungen. Die Bekämpfung der Flammen dauerte etwa eine Stunde. Als Brandausbruchsstelle wurde laut Polizei eine Nische in der Tiefgarage lokalisiert, in der diverse Elektrogeräte gelagert waren.

Ursache unbekannt

Die genaue Ursache für das Feuer ist Gegenstand von Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens stand vorerst ebenfalls nicht fest.

Laut der Feuerwehr Bruck an der Mur hatte die versperrte Tiefgarage mit einer Rettungskettensäge geöffnet werden müssen. Wegen der starken Rauchentwicklung war der Zugang in der Folge nur mit schwerem Atemschutz möglich. Dank einer Wärmebildkamera sei der Brand rasch lokalisiert worden.