Zwölf dehydrierte Hunde aus Transporter aus Rumänien gerettet

OÖ. In Tumeltsham im oberösterreichischen Innviertel sind zwölf abgemagerte und dehydrierte Hunde aus einem Transporter gerettet worden. Die Hunde, die Durchfall hatten und erbrechen mussten, sollten von Rumänien bis Deutschland und Belgien gebracht werden. Auf einem Rastplatz der Innkreisautobahn (A8) beendete die Polizei die Tierquälerei. Laut Tierschützern hätten zwei Hunde die Nacht nicht überlebt.





© Tierschutz Initiative Innviertel

Der Lkw war in einem schlechten Zustand - er hatte bereits keine Zulassung mehr. Die tierischen Insassen waren in einem noch schlechteren Zustand, laut der Polizei hatten sie weder Wasser noch Futter in Transportboxen.

© Tierschutz Initiative Innviertel

Laut den Männern und der Frau stammen sie aus einer Tötungsstation in Rumänien und hätten in Tierheime nach Deutschland und Belgien gebracht werden sollen. Nun werden sie in Oberösterreich aufgepäppelt.