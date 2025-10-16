Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
Reh im Garten (SYMBOLFOTO)
© GettyImages Robert Muckley

Tier steckte fest

Einbrecher entpuppte sich als Rehbock

16.10.25, 11:01 | Aktualisiert: 16.10.25, 12:05
Teilen

Wegen verdächtiger Geräusche befürchteten Zeugen einen Einbruch in einem Einfamilienhaus. Doch der vermeintliche Einbrecher entpuppte sich als Reh.

Kärnten. Zu dem tierischen Einsatz kam es am Mittwochabend in Pörtschach am Wörthersee (Bezirk Klagenfurt-Land). Gegen 21 Uhr alarmierten Anrainer die Polizei, weil es angeblich einen Einbruch geben sollte. Die Täter sollen noch vor Ort sein.

Als die Uniformierten am Einsatzort eintrafen, nahmen sie tatsächlich sofort verdächtige Geräusche wahr. Als die Beamten Nachschau hielten, entdeckten sie einen Rehbock, der in einem Gartenzaun feststeckte. Das verzweifelte Tier hatte durch seine Befreiungsversuche die verdächtigen Geräusche verursacht, die zunächst als Einbruchslärm interpretiert worden waren. 

Den Polizisten gelang es, das Reh aus seiner misslichen Lage zu befreien. Anschließend konnte das unverletzte Tier in die Natur entlassen werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden