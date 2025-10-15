ER soll Schönborn-Nachfolger werden

Der neue Wiener Erzbischof dürfte bereits am Donnerstag feststehen.

Am morgigen Donnerstag wird der Ministerrat laut APA-Informationen aus Regierungskreisen in einem Umlaufbeschluss den neuen Oberhirten absegnen. Laut "Presse" wird Favorit Josef Grünwidl, der seit 22. Jänner als apostolischer Administrator in der Diözese dient, Schönborn nachfolgen. Der damalige Erzbischof Christoph Schönborn hatte sich davor in den Ruhestand zurückgezogen.

Weitere Kandidaten, die in der Vergangenheit genannt wurden, waren der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler sowie der Generalsekretär der Bischofskonferenz Peter Schipka.

Der Ministerrat wird gemäß Konkordat mit der Angelegenheit befasst. Anzunehmen ist, dass die Regierung keine Einwände "allgemein politischer Natur" haben wird.