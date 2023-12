EuroMillionen: Diese 56 Österreicher wurden auf einen Schlag reich

Mit 240 Millionen Euro Gewinn knackte vergangene Woche ein Österreicher den absoluten Rekord bei EuroMillionen. Doch der Glückspilz war bei weitem nicht der einzige heimische Spieler, der über Nacht Millionär wurde.

"Herzlichen Glückwunsch! Du hast folgenden Gewinn auf win2day erzielt: € 240.000.000" – seit dieser Nachricht, die Freitagnacht per E-Mail eintrudelte, schwebt der heimische EuroMillionen-Rekordgewinner auf Wolke sieben.

Zwar ist die Identität des Gewinners noch immer unbekannt, jedoch hat sich der Gewinner mittlerweile über die Lotterie zu Wort gemeldet. "Es war anspruchsvoll für den Blutdruck", berichtete der Glückspilz über die Nervosität, als er die Lotto-Hotline anrief.

56 Österreicher knackten bisher den Europot

Über Nacht zum Multi-Millionär – davon träumt jeder Lottospieler. Einigen wenigen war das Glück hold: Insgesamt 56 Österreicher haben bisher bei EuroMillionen den Europot geknackt und gigantisch abgeräumt.

Als erster Österreicher überhaupt knackte ein Wiener 2004, rund zwei Jahre nach Einführung von EuroMillionen, den Europot und durfte sich über 13 Millionen Euro freuen. Das Kuriose daran: Er hatte auf seinem Wettschein gleich zweimal den richtigen Tipp.

Als Nächstes räumte im Mai 2008 eine Kärntnerin oder ein Kärntner 55,6 Millionen Euro ab. Dann gab es erst sechs Jahre später wieder einen Glückspilz aus Österreich: 54,3 Millionen Euro wurden im August 2014 nach Tirol überwiesen.

Spielgemeinschaft jubelte gemeinsam

Für eine fünfköpfige Spielgemeinschaft ebenfalls aus Tirol war im Mai 2018 geteilte Freude doppelte Freude: Der Europot von 45,6 Millionen Euro wurde geknackt, pro Person gab es somit 9,1 Millionen.

Am 1. August 2023 gingen 72 Millionen Euro an Österreich: 38 Spielerinnen und Spieler aus allen Bundesländern konnten sich Gewinne in Höhe zwischen 1,15 und 5,73 Millionen Euro sichern.

Ein Mehrrundenschein machte am 15. September 2023 eine Oberösterreicherin zur Millionärin: Die Frau räumte 27,5 Millionen Euro ab.

Insgesamt über halbe Milliarde Euro erspielt

Beeindruckend: Insgesamt wurde von den 56 Lotto-Millionären aus Österreich die gewaltige Summe von 508 Millionen Euro erspielt.