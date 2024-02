Frühlingsgefühle: Erster Storch angekommen

Frühe Ankunft: Im Februar gab es im Osten keinen Tag unter 0 Grad - die Störche sind im Anflug.

Etwa um einen Monat zu früh kam der erste Storch aus Afrika nach Deutschkreuz ins Burgenland.

Der genaue Tag der Landung in Österreich war bereits am 22. Februar. Seit einigen Jahren schon kommt dieser eine Storch in sein Nest über dem Vinatrium im Bezirk Oberpullendorf.

© APA/dpa/Carsten Rehder

Die Reise des Vogels war lang. Bis zu 10.000 Kilometer legte er aus Afrika kommend zurück. Er flog wohl über Ägypten, Israel der Türkei und dem Balkan zu uns. Den direkten Weg über das Meer würden die Störche nicht schaffen.

Im Laufe der wärmeren Monate kommen etwa 240 Störche ins Burgenland. Die meisten werden erst Ende März zum Landeanflug ansetzen.