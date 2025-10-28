Geparktes Auto brannte komplett ab

Die Feuerwehr musste zu einem Autobrand in einer Garage, der auf weitere Gebäudeteile überzugreifen drohte, ausrücken.

Tirol. Zu den brenzligen Szenen kam es in der Nacht auf Dienstag in der Mühler Straße in Reutte. Zwei junge Männer (19, 28) hatten gegen 23.15 Uhr das Feuer bemerkt. Sie sahen die Flammen im Hinterhof einer Wohnanlage und alarmierten sofort die Feuerwehr. Aus bisher unbekannter Ursache war ein Auto in einer Garagenbox in Brand geraten.

© Feuerwehr Reutte

© Feuerwehr Reutte

© Feuerwehr Reutte

Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften ausrückte, loderten bereits meterhohe Flammen aus dem Pkw. Zudem stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Durch das rasche Eingreifen der Atemschutztrupps konnten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarte Garage und weitere Gebäudeteile konnte verhindert werden.

Das Auto brannte jedoch komplett aus und musste abgeschleppt werden. Zudem entstand ein Schaden an der Garage. Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Reutte, der Rettungsdienst sowie die Polizei Reutte.