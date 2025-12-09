"Höllen-Nachbar" terrorisierte Bewohner und beschädigte sogar Kinderwagen

Alles zu oe24VIP
09.12.25, 13:32
Der Wiener bedrohte seinen Nachbarn sogar mit dem Umbringen. Er wurde von der Wiener Polizei festgenommen.

Wien. Ein 44-Jähriger ist am Montag unter anderem wegen gefährlicher Drohung in Wien-Donaustadt festgenommen worden. Er soll mehrmals gegen die Wohnungstür seines Nachbarn getreten, diesen beschimpft und mit dem Umbringen bedroht haben. Zudem soll er einen vor der Tür abgestellten Kinderwagen in den Innenhof gebracht und dort beschädigt haben.

Die wegen des tobenden Nachbarn alarmierte Polizei traf den Verdächtigen gegen 21.30 Uhr im Innenhof des am Rennbahnweg gelegenen Wohnhauses an. Er verhielt sich dort laut Polizeiangaben weiterhin aggressiv, schrie herum und beleidigte die Polizisten. In der Wohnung des 44-Jährigen fanden die Beamten dann trotz eines aufrechten Waffenverbots ein Gewehr vor, das sichergestellt wurde. Der Mann wurde festgenommen, es folgten mehrere strafrechtliche sowie verwaltungsstrafrechtliche Anzeigen.

