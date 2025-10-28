Lkw krachte gegen Leitschiene: 600 Liter Diesel ausgetreten

Der Lkw-Zug geriet ins Schleudern und prallte gegen die Leitschiene. Der Fahrzeuglenker kam mit einem Schock davon.

Stmk. Zu dem schweren Unfall kam es in der Nacht auf Dienstag im Gemeindegebiet von Mitterberg-St. Martin im Bezirk Liezen. Ein 41-jähriger Kroate war gegen 1.30 Uhr mit einem Lkw samt Aufleger - beladen mit Lebensmitteln - auf der Ennstal Bundesstraße (B320) von Gröbing kommend in Richtung Liezen unterwegs.

© Feuerwehr Liezen-Stadt

Plötzlich geriet der Lkw-Fahrer vermutlich aufgrund der widrigen Wetterverhältnisse mit dem Schwerfahrzeug ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen die Leitschiene. Anschließend wurde der Lkw zurück auf die Fahrbahn geschleudert und prallte auch gegen die auf der rechten Fahrbahnseite befindliche Leitschiene.

Durch den Crash wurde der Dieseltank beschädigt, wodurch etwa 600 Liter Dieseltreibstoff austraten. In der Folge wurde Ölalarm ausgelöst. Die Feuerwehren Diemlern und Liezen waren mit insgesamt 18 Kräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Das Unfallfahrzeug wurde geborgen und abgeschleppt.

Die B320 war zwischen 1.30 und 4 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Die Abtragung des kontaminierten Erdreiches erfolgt heute im Laufe des Tages.